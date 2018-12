Aeroporto Venezia, presentato progetto ampliamento Terminal Area Schengen

(Teleborsa) - Ancora "strutturale" per l’a, al centro di una vera e propria rivoluzione con modifiche e interventi dovuti alla presenza di un numero sempre maggiore di passeggeri. Dopo l’avvio dei lavori per l’ampliamento della zona riservata ai passeggeri Extra Schengen, infatti,, il cuiè statoPresidente di SAVE (Società di gestione degli scali di Venezia e Treviso) , il, il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica di ENAC, Roberto Vergari e il Vicepresidente di BEI, Dario Scannapieco.Il progetto dell’opera,, sarà parzialmente finanziato dallae si svilupperà sul. Il costo totale è di 350 milioni di euro.Tra gli interventi previsti ai vari livelli del terminal,a servizio dei voli Schengen e la costruzione di una nuova zona security.. Contribuirà a incrementare la capacità operativa del terminal e a innalzare gli standard qualitativi dei servizi offerti sia ai passeggeri, sia agli operatori, secondo le migliori pratiche internazionali"."Nello svolgimento del suo ruolo istituzionale - ha poi sottolineato Quaranta -, verificando che le opere rispondano pienamente ai requisiti di sicurezza aeronautica e, al contempo, offrano ai passeggeri un ambiente confortevole e pregevole sotto il profilo architettonico"., è a capo di un Gruppo che opera in modo integrato nel settore dei servizi ai viaggiatori, in tre principali aree di business: gestione aeroportuale, gestione di infrastrutture di mobilità, Food & Beverage e Retail.Il Gruppo SAVEed è ad oggi l’unica società di gestione aeroportuale italiana che partecipa alla gestione di uno scalo estero.Nel 2012 il Gruppo SAVE ha impiegato complessivamente 2.945 persone e i ricavi consolidati sono stati pari a 352,5 milioni di euro.