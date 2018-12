Sorgente Sgr entra con il biometano nel settore infrastrutture

(Teleborsa) -, società diche fa capo a, amplia la propria attività anche nel settore delle infrastrutture energetiche con la realizzazione di impianti di biometano per i quali ha siglato una partnership strategica con, società di progettazione e costruzione attiva nell'energia, appartenente a uno dei maggiori gruppi industriali cinesi,(China National Chemical Engineering Company).La partnership è finalizzata a sviluppare interventi infrastrutturali nell'economica “circolare”, dal Waste to Energy, all'Energia Rinnovabile, fino alla produzione di Gas Naturale. In prima istanza ci si concentrerà sulle opportunità legate al biometano, un carburante ecologico scelto da un numero crescente di case automobilistiche per l’alimentazione dei veicoli di prossima generazione. Secondo le statistiche, l’impiego di biometano potrebbe crescere, entro il 2030, fino a una quota tra i 69 e i 78 miliardi di metri cubi e diventare il carburante prescelto da quasi un terzo degli autotrasportatori. Le materie prime per la produzione del carburante pulito sono di derivazione organica, FORSU (frazione umida dei rifiuti solidi urbani) e sottoprodotti agricoli, con un impatto altamente positivo per l’ambiente.Il primo obiettivo concreto di questo business "sostenibile" è realizzarecon il supporto tecnologico e finanziario di TCC, e sottoscritto da investitori istituzionali italiani e internazionali che hanno già dimostrato interesse. L’avvio operativo del Fondo è previsto per questa primavera.Per Sorgente Sgr si tratta di un importante passo nella strategia di posizionamento nel settore energetico, in linea con i principi ESG (Environmental, Social and Governance) che caratterizzano la finanza sostenibile e responsabile. In tal senso la SGR sta per completare il proprio percorso di adesione allo schema PRI (Principle for Responsible Investment), una iniziativa nata in partnership con l’United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) e il Global Compact.Il business prevede un doppio binario: da un lato il biometano per l'autotrazione e, dall'altro, il sottoprodotto fertilizzante naturale, che trova un interessante mercato di vendita secondario. Le location previste per la