Vendite sui mercati europei dopo rialzo tassi Fed

(Teleborsa) -, dopo il calo registrato da Wall Street sul rialzo del costo del denaro deciso dalla Fed , nonostante la contrarietà del presidente Donald Trump . Nel comunicato che accompagna la decisione, la banca centrale americana segnala due rialzi dei tassi di interesse nel 2019, meno dei tre previsti in settembre. L'istituto guidato da Powell ha poi rivisto al ribasso le stime per la crescita americana. Invariata invece la politica monetaria della Bank of Japan (BoJ) . Come ampiamente previsto, la BoJ ha mantenuto il tasso di interesse a breve termine al -0,1% e a zero quello sui titoli di Stato decennali. Piazza Affari, dopo i festeggiamenti della vigilia in scia all' accordo con l'Ue sulla Manovra Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Seduta in rialzo per l', che avanza a 1.249,6 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +257 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,78%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%.; sulla stessa linea, ilperde l'1,42%, continuando la seduta a 20.453 punti. Variazioni negative per il(-1,1%), come il FTSE Italia Star (-1,2%).Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,68% sul precedente. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,94%),(-2,15%) e(-2,14%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa. I più forti ribassi si verificano su-3,32%.Crolla, con una flessione del 2,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,37%.di Milano,(+3,87%),(+2,71%),(+1,41%) e(+1,31%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,56%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,99%.In caduta libera, che affonda del 2,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,62 punti percentuali.