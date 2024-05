Borse europee toniche. A Milano brilla Iveco dopo i conti

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, con protagoniste alcune big sulla scia dei positivi risultati.Sullo sfondo, gli investitori restano concentrati sulle banche centrali con le, nel corso dell’anno. Sempre in tema di politica monetaria, ieri, aprendo però a un possibile taglio quest’estate. Sul fronte europeo, èsulla riunione di aprile.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.368,5 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 79,47 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,75%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,75%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,73%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,92% sul; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,77%.di Milano, troviamo(+6,19%),(+3,76%),(+3,46%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,11%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,39%),(+2,93%),(+2,01%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -32,39% estendendo il calo della vigilia dopo la decisione della Banca d'Italia di disporre la sospensione temporanea della distribuzione di utili, o altri elementi del patrimonio, dopo l'esito dell'ispezione condotta sull'istituto in merito alla sua gestione dei crediti pubblici.