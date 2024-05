Seduta vivace per le Borse europee protagoniste di un allungo verso l'alto

S&P-500

(Teleborsa) -, che chiudono una seduta nel complesso positiva. I mercati hanno accelerato nel pomeriggio sui segnali giunta da Oltreoceano, dove, seppur marginale, eUno scenario che potrebbe convincere la Fed a procedere con l'atteso taglio dei tassdi. Anche a Wall Street prevalgono gli acquisti sull', che segna un incremento dello 0,82%.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,07%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 78,4 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +129 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,69%.buona performance per, che cresce dello 0,81%, composta, che cresce di un modesto +0,21%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,61%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 37.596 punti.In moderato rialzo il(+0,58%); con analoga direzione, in rialzo il(+1,04%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,67%),(+3,55%),(+2,60%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+14,22%),(+10,32%),(+7,97%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,96%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,46%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.