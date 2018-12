Creval, stipulato atto fusione di Creval PiùFactor in Claris Factor

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - L'atto di fusione per incorporazione inS.p.A. diS.p.A. è stato sottoscritto in data odierna 27 dicembre 2018.La fusione , avverte una nota del, avrà effetti giuridici a decorrere dal 1° gennaio 2019.Alla data di efficacia della fusione, la combined entity assumerà la denominazione di “Creval PiùFactor S.p.A.” con trasferimento della sede legale in Milano, Via Feltre n. 75 e sede secondaria e direzione generale in Montebelluna, Piazza G.B. Dall’Armi n. 1.Al fine di rafforzare ulteriormente la struttura di Creval PiùFactor,assumerà la carica di Direttore Generale post fusione.Poco mosso il titoloa Piazza Affari: +0,29%.