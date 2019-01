Danimarca, scontro tra due treni. Almeno sei i morti

(Teleborsa) - Grave incidente ferroviario in Danimarca.Il disastro è avvenuto intorno alle 08:00 sul ponte Great Belt Bridge che collega le isole danesi di Zealand e Fyn.Secondo le prime informazioni,, verso Copenaghen. Il forte vento avrebbe fatto volar via alcuni teloni degli autocarri trasportati che avrebbero investito il convoglio viaggiatori che incrociava in quel momento. Le condizioni meteo sul luogo della sciagura sono, infatti, pessime, rendendo difficoltosi i soccorsi., conosciuto come ponte Est, che, la più lunga al di fuori del Continente asiatico.