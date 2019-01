Bitcoin: La criptovaluta compie 10 anni

(Teleborsa) -, giorno in cui il misterioso, documento che prometteva al mondo la prima moneta elettronica senza intermediari non basata sulla fiducia, una sorta di contante digitale. Maquando lo stesso Nakamoto mette il primo mattoncino per, mostrando una resilienza straordinaria per uno strumento abituato ad una fortissima volatilità. Utilizzata più in maniera speculativa che come moneta digitale ad uso quotidiano, il suo boom ha trascinato con sé l’intero comparto delle criptovalute che è arrivato a crescere a dismisura, arrivando a contare più di 2000 monete quotate ( tra cui molte, ad oggi, hanno perso oltre il 90% del loro valore e altre si trovano nel cimitero online delle Deadcoins).Non è infatti un mistero che questa fosse, prima che venisse chiuso dalle autorità statunitensi, la valuta ufficiale di Silk Road, il mercato del deep web dove si scambiavano oggetti illegali che andavano dalle armi alle sostanze illecite.Altra problematica è il fatto che, nonostante sia ormai passata una decade dal suo esordio,inquadrato il bitcoin in maniera chiara. Non si è infatti