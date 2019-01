Pitti Uomo 95 al via domani a Firenze con tantissime novità

(Teleborsa) -, la più grande kermesse italiana sul menswear e il lifestyle,L'inaugurazione delladel Salone sarà come da tradizione al, dove interverranno il Sindaco di Firenze, la Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italianail Presidente Pitti Immagine e Presidente Confindustria ModaFra le personalità di spicco il Presidente di Confindustria, il Sottosegretario allo Sviluppo Economicoe il Presidente Sistema Moda ItaliaDurante la cerimonia verrà consegnato ilpi e si svolgerà l’annullo primo giorno di emissione delQuesta edizione di Pitti Immagine Uomo beneficia del, nell'ambito del Piano Speciale 2018-2019 a sostegno delle fiere del Made in Italy. Il contributo è dedicato al potenziamento delle attività di ospitalità, media relations e pubblicità.presenti, 568 dei quali, su una superficie espositiva di; sono attesieddei quali 9.200 dall’estero. I principali mercati esteri di riferimento: Giappone, Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna, Turchia, Francia, Cina, Svizzera, Corea, Stati Uniti, Russia, Belgio, Austria e Svezia.Le prime stime elaborate dalvedono il settorein Italia chiudere l'anno con una. per oltre 9,4 miliardi di euro. Meno dle +3,4% rilevato nel 2017 ma in linea con i tassi di crescita del 2015 3 2016.In questa edizione, un focus sulle sezioni che declinano lae sulle: dall'al guardaroba. E accanto alla nuova generazione di, si collocano lodi alta gamma e le punte delTutto questo senza dimenticare il cuore della tradizione di Pitti Uomo, l’eccellenza delle, insieme ai brand che incarnano la modernità delloGuest Nation di questa edizione il Portogallo: otto i marchi tra abbigliamento e accessori allo Spazio Carra, al pianoinferiore del Padiglione centrale: Caiagua, Ecolã, Hugo Costa, Ideal & Co, Labuta, Nycole, Poente e WestMister. Tra gli eventi speciali: il designer belga, direttore creativo di, presenta la nuova collezione uomo FW2019/2020; la Fondazione Pitti Immagine Discovery invita; arte, moda, musica e sport saranno protagonisti dell’evento con cuiFra i protagonisti del grande classico che non tramonta mai e dell'artigianato Made in Italy le immancabili proposte di, il sarto napoletano conosciuto come, che a questa edizione porta una collezione dove fa bella mostra un doppio petto in camoscio blu.All'apertura di Pitti Uomo 95 dedica alcune pagine anche, distribuita sulle frecce e nelle principali stazioni da Trenitalia.