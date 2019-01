Carige, interviene lo Stato. Conte: tuteliamo i risparmiatori

Banca Carige

(Teleborsa) - Il Governo scende in campo per salvare, con un modello ibrido rispetto a quello utilizzato nel caso die per le banche venete. Nella riunione lampo del Consiglio dei Ministri convocata ieri (7 gennaio 2019) è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sull'istituto genovese e a tutela della clientela e dei risparmiatori."Le misure previste nel decreto si pongono in linea di continuità con il provvedimento di amministrazione straordinaria recentemente adottato dalla Banca Centrale Europea (BCE). L'obiettivo è di consentire ai Commissari di assumere le iniziative utili a preservare la stabilità e la coerenza del governo della società, completare il rafforzamento patrimoniale dell'Istituto già avviato con l'intervento del Fondo Interbancario dei Depositi , proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati e perseguire un’operazione di aggregazione.In tale ottica, le misure previste dal decreto forniscono ai Commissari un quadro operativo che consente di trarre pieno beneficio dalle opportunità gestionali offerte dall'amministrazione straordinaria. In particolare, viene prevista. In stretto raccordo con le istituzioni comunitarie, le garanzie previste saranno concesse nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.In considerazione degli esiti del recente esercizio di stress cui la banca è stata sottoposta, viene inoltre prevista la possibilità per l’Istituto di accedere – attraverso una richiesta specifica – a una, volta a preservare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione anche in scenari ipotetici di particolare severità e altamente improbabili (cosiddetti scenari avversi dello stress test )"., approvando un "decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della Banca Carige, in modo da consentire all'Amministrazione Straordinaria di recente insediata di perseguire in piena sicurezza il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio delle attività dell'impresa bancaria".