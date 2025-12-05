Solid World rinuncia alla seconda tranche dell'aumento di capitale

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha comunicato che, alla luce delle attuali condizioni di mercato e a seguito di un'analisi complessiva degli obiettivi strategici e della struttura patrimoniale, ha deciso dideliberato nel novembre 2024, pari a complessivi 5 milioni di euro. La seconda tranche, per un importo residuale di circa 2,5 milioni di euro, non verrà pertanto avviata.La decisione è coerente con il percorso di riorganizzazione ed efficientamento avviato, finalizzato a una struttura più snella e orientata alla generazione di marginalità. Tale approccio favorisce un impiego più mirato delle risorse e un"La scelta, evitando un'ulteriore diluizione del capitale e salvaguardando la quota relativa e il potenziale di crescita per gli azionisti esistenti, in particolare per i risparmiatori che già detengono azioni ordinarie - si legge in una nota - Il gruppo conferma così la volontà di puntare su crescita organica, efficienza e valorizzazione delle attività già in portafoglio, favorendo un modello di sviluppo centrato sui risultati".