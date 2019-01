Wall Street positiva. No dati macro c'è lo shutdown

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva all'indomani dell'sui dazi che tiene gli operatori con il fiato sospeso. "Le trattative con la Cina stanno andando molto bene" - ha twittato ilStati Uniti e Cina hanno avviato ieri ilsiglata il 1° dicembre dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. La visita della delegazione americana a Pechino si conclude oggi. L'ottimismo sulle trattative era già emerso dalle dichiarazioni del, che si è detto fiducioso sulla possibilità di trovare un'intesa ragionevole.Sul fronte macroeconomico,statunitense di novembre, a causa dello shutdown , ovvero la parziale chiusura delle attività del governo federale. Provocata dal mancato accordo sulla legge di spesa tra repubblicani e democratici: l'accordo non è stato trovato a causa dei fondi per il muro con il Messico, chiesti da, a cui si oppongono i democratici.Sulle prime rilevazioni, il, mostra una plusvalenza dell'1,17%; sulla stessa linea, loguadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.577,24 punti. In denaro il(+1,17%), come l'S&P 100 (1,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,97%),(+1,52%) e(+1,33%).Tra i(+2,55%),(+2,18%),(+2,11%) e(+1,77%).Tra i(+3,78%),(+3,30%),(+2,74%) e(+2,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,20%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.