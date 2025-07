Wall Street chiude sui massimi sostenuta dai conti di Aplphabet

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude sui nuovi massimi storici, sostenuto dai risultati trimestrali sopra le attese di Alphabet e dall'ottimismo per gli axccordi commerciali che gli USA stanno chiudendo con i principali partner. Segno meno per ilche accusa una discesa dello 0,70%, mentre resta stabile l', con chiusura su 6.363 punti. In frazionale progresso il(+0,25%); senza direzione l'(+0,15%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,71%),(+0,67%) e(+0,51%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,23%),(-0,75%) e(-0,42%).del Dow Jones,(+1,77%),(+1,74%),(+0,98%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -17,45%.Seduta negativa per, che scende del 7,62%.Sensibili perdite per, in calo del 6,18%.In apnea, che arretra del 4,76%.Al top tra i, si posizionano(+5,80%),(+3,05%),(+2,92%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,18%.Scende, con un ribasso del 4,55%.