Wall Street in rialzo, Nvidia sfonda quota 4.000 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, con gli, in attesa che vengano raggiunti accordi con i partner commerciali globali. Ieri, Trump ha minacciato un dazio del 50% sul rame e tariffe su semiconduttori e prodotti farmaceutici. Ciò è avvenuto appena un giorno dopo aver mandato lettere a 14 partner commerciali per comunicare le aliquote tariffarie che entreranno in vigore il 1° agosto.Spicca il titolo, che ha raggiunto una, diventando la prima società quotata al mondo a raggiungere questo traguardo.In assenza di dati macro significativi, gli operatori analizzeranno i, la cui pubblicazione è prevista per le 20 ora italiana, per eventuali indizi sul percorso dei tassi. La banca centrale ha lasciato invariato il costo del denaro a un intervallo obiettivo tra il 4,25% e il 4,5% durante la riunione, citando un approccio attendista per le decisioni future, man mano che l'impatto dei dazi di Trump diventa più chiaro. Successivamente, il presidente Jerome Powell ha ribadito questa posizione cauta e ha indicato che la Fed avrebbe probabilmente già tagliato i tassi se non fosse stato per l'incertezza legata ai dazi.Guardando ai, ilsi ferma a 44.288 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 6.240 punti. In frazionale progresso il(+0,34%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,36%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,01%),(+0,47%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,91%.Tra i(+4,15%),(+2,92%),(+2,41%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,28%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,65%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,29%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,29%.Tra i(+2,41%),(+2,10%),(+1,86%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,01%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,73%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,52%.scende del 2,39%.