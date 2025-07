Borsa New York procede a cavallo della parità

Dow Jones

(Teleborsa) -, ritracciando dai nuovi record raggiunti la vigilia, appesantita dai titoli tecnologici. Il mercato sta digerendo alcunedelle aspettative, mentre si guarda alla possibileAlla Borsa di New York, ilmostra un rialzo dello 0,28%, mentre si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.309 punti. In lieve ribasso il(-0,42%); sui livelli della vigilia l'(-0,16%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,58%),(+0,98%) e(+0,93%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,84%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,72%),(+2,70%),(+1,72%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,87%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,94%),(+4,11%),(+3,88%) e(+3,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,31%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,52%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,01 Mln unità; preced. 4,03 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,86 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 221K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 52,9 punti).