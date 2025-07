Apre in leggero rialzo Wall Street, reazione positiva all'accordo Usa-Giappone sui dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 6.324 punti.Reazione positiva di Wall Street all'accordo commerciale trache comporterà per il paese asiatico l'imposizione di una tariffa del 15%.ha aggiunto che il Giappone investirànegli Stati Uniti. Si tratta di uno dei più significativi patti commerciali preliminari siglati i da quando il presidente Usa ha annunciato per la prima volta l'aumento delle imposte globali ad aprile.Al termine della seduta si attendono inoltre le trimestrali di, le prime dellea pubblicare i conti. Se sulla prima le attese sono contrastanti, la Casa di Elon Musk è sotto esame dopo le performance tutt'altro che esaltanti degli ultimi mesi con gli analisti che guardano agli sviluppi nel campo dellae dellaSui livelli della vigilia il(-0,16%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,18%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,27%),(+1,20%) e(+0,72%).Tra i(+2,09%),(+1,48%),(+1,41%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,49%.Al top tra i, si posizionano(+4,87%),(+4,62%),(+3,67%) e(+3,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,01%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,18%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,44%.