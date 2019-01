Auto, multa Antitrust da 125 milioni di euro: Rci Bank annuncia ricorso

(Teleborsa) -, la società che si occupa dei finanziamenti nel nostro paese per le reti diannunciacontro la multaper un presunto cartello sul mercato del leasing e del finanziamento di autoveicoli. - "Dopo la decisione comunicata dall'Agcm il 9 gennaio 2019, si legge in una nota ufficiale, Rci Bank and Services Italia conferma di far parte dellealle quali è stata imposta unadi- "L'azienda, prosegue ancora la nota, ha sempre favorito la libera concorrenza nell'ambito del mercato automobilistico, nell'interesse dei consumatori.intende presentarepresso il foro italiano competente".