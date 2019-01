ERG cresce nel solare

ERG

(Teleborsa) -diventa uno dei primi cinque operatori fotovoltaici in Italia grazie all'acquisizione del 78,5% di due impianti con capacità installata complessiva di 51,4 MW. La società attiva nelle rinnovabili, tramite la propria controllata ERG Power Generation S.p.A., ha sottoscritto un accordo con, fondo di investimenti gestito dal gruppo AREAM - asset manager europeo nel settore rinnovabile -, per, titolare del 100% di Andromeda PV S.r.l., società che a sua volta gestisce due impianti fotovoltaici con capacità installata complessiva di 51,4 MW. E’ stato inoltre concordato che Soles Montalto GmbH rimarrà socio di minoranza, sulla base di accordi parasociali che garantiranno ad ERG il pieno controllo industriale dell’asset e il suo consolidamento integrale.Gli impianti sono ubicati a Montalto di Castro (Lazio), hanno registrato nel 2017 una produzione totale di 95,9 GWh, pari a circa 50 kt di emissioni di CO2 evitata, ed un EBITDA di 31 milioni di Euro. Equipaggiati con tecnologia Sun Power e con tracker monoassiale, gli impianti sono entrati in esercizio mediamente nel quarto trimestre del 2010 e beneficiano degli incentivi del Secondo Conto Energia per 20 anni sino al 2030., corrispondente all’equity value della quota acquisita di 96 milioni di euro ed alla posizione finanziaria netta della Target stimata al 31.12.2018 pari a 125 milioni di Euro.Il closing dell’operazione, previsto entro il primo trimestre 2019, rimane condizionato al consenso al cambio di controllo di Perseo S.r.l. da parte delle banche finanziatrici."L’operazione migliorerà il bilanciamento della capacità installata - ha dichiarato, Amministratore Delegato di ERG - , con un contributo all’Ebitda da fonte fotovoltaica quasi raddoppiato, in coerenza con la nostra strategia di diversificazione tecnologica, ottimizzazione del portafoglio di Energy Management e di capitalizzazione delle nostre competenze industriali".