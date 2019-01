Somec, acquisite nuove commesse per oltre 41 milioni di euro

Somec

(Teleborsa) - Buone novità per. La società specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, ha acquisito nuove commesse per un, considerando anche gli ordini in opzione, nell'ambito Marine Glazing e Marine Cooking Equipment.e riguardano 7 progetti di nuove costruzioni – new building – nell'ambito di involucri vetrati – Marine Glazing – per un ammontare complessivo superiore ai 27 milioni di Euro e 4 progetti nell'ambito Marine Cooking Equipment per un ammontare complessivo superiore ai 14 milioni di Euro.