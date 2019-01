Delta, riprendono i voli estivi tra Italia e Stati Uniti

Delta Air Lines

Riparte a fine marzo l'orario estivo di Delta Air Lines per i voli tra Italia e Stati Uniti, che saliranno fino a otto voli giornalieri tra i due paesi per l'alta stagione 2019. Il 31 marzo riprenderanno infatti i collegamenti giornalieri da Venezia all'aeroporto New York JFK e da Roma Fiumicino a Detroit, mentre il 16 maggio saranno ripristinati i servizi giornalieri da Milano Malpensa e Venezia per Atlanta. Il 24 maggio, infine, sarà la volta della ripresa del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino per Atlanta. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner di joint venture Delta: Air France, KLM e Virgin Atlantic. In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera collegamenti annuali da Milano Malpensa per l'aeroporto di New York JFK e da Roma Fiumicino per New York JFK e Atlanta, oltre ad offrire voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub europei.