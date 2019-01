Draghi: "Senza la moneta unica i Paesi europei perderebbero la sovranità"

(Teleborsa) -. A sostenerlo è il presidente della BCE, nel suo discorso davanti alla Strasburgo, riunito in seduta plenaria, in occasione dei. Per Draghi, alla base di tale scetticismo vi è, da una parte, il fatto che “riforme a livello nazionale sono necessarie , e lo sarebbero in qualsiasi sistema monetario, per produrre una crescita sostenibile”, dall'altra, la constatazione cheIl presidente della Bce si è, poi, soffermato sulsottolineando come l’Euro consenta, ai Paesi che ne fanno parte, di mantenere la sovranità nazionale su materie molto “rilevanti”. Senza la moneta unica, ha spiegato Draghi, i Paesi Ue la perderebbero, perché sarebbero molto più deboli di fronte ai mercati finanziari internazionali. In un contesto in cui– ha affermato Draghi – è questo stare insieme che amplifica la capacità dei singoli Paesi di mantenere la propria sovranità su questioni rilevanti, sovranità che altrimenti andrebbe perduta, in questo mondo globalizzato”. È in questo senso, per Draghi, che “Parlando della, il presidente della Bce ha aggiunto che “sono stati fatti grandi progressi da quando la crisi ha colpito, maaffermando che “non c'è alternativa ad un futuro in cui noi continueremo a lavorare insieme per fare della nostra Unione economica e monetaria un motore ancora più forte per la prosperità degli Stati membri”.sono intervenuti, inoltre, il presidente del Parlamento europeoil presidente della Commissioneil presidente dell’Eurogruppo, l’ex presidente della BCEe il presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento UeNel suo discorsoha affermato che durante la crisi del debito “c’è stata dell’austerità avventata” ma non a causa della volontà di “sanzionare chi lavora e chi è disoccupato”. “Le riforme strutturali restano essenziali” ha aggiunto il presidente della Commissione Ue.