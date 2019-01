Trump, appello bipartisan per fermare lo shutdown ma i Democratici lo gelano

(Teleborsa) - Il Presidenteprova a uscire dalle sabbie mobili delloche va avanti ormai dallo scorso 22 dicembre e lancia un appello a lavorare in modo bipartisan, "ad ascoltarsi, costruire fiducia e trovare soluzioni insieme", per risolvere, appunto, lo shutdown e garantire sicurezza al confine con il- Parlando in diretta tv alla nazione dalla Casa Bianca, il presidente americano ha illustrato la sua proposta ai dem, in cambio dei fondi per il muro col Messico:gli immigrati entrati nel Paese da bambini al seguito di genitori irregolari, e per 300mila migranti in possesso dello status di protezione temporaneo (Tps).-", dice la speaker della Camerabollando come insufficiente e destinata al fallimento l'offerta sui dreamers. Anche il senatore dem, secondo in grado del partito nella Camera alta, ha respinto la proposta del tycon definendola