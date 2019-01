TIM, Elliott critica il piano Vivendi sulla rete: "Un anno perso, non crea valore"

TIM

Vivendi

(Teleborsa) -chiedendo al Board di. Il commento arriva, che ha rilevato come la creazione di due società totalmente controllate (NetCo e ServCo) non abbia affrancato il gruppo telefonico dal ruolo di operatore "dominante"."La decisione di AGCOM conferma che il progetto didi mantenere l'intero capitale di NetCo in TIM non soloper gli azionisti, ma è consideratadalla stessa autorità anche per un cambiamento del quadro regolatorio"", sottolinea un portavoce del Fondo Elliott, azionista della società telefonica, aggiungendo che le scelte fatte dal CdA nominato da Vivendi sino ad oggi "hanno avuto come risultatoa spese di TIM, dei suoi azionisti, e dell'intero Paese".Frattanto,, dove sosta in prossimità dei minimi degli ultimi 5 anni raggiunti di recente, con scambi a 0,479 euro (-0,10%).oggi ha tagliato il target price da 0,8 a 0,65 euro, sottolineando che il nodo della rete è sempre stato il pomo della discordia fra Vivendi e Elliott ed ora va fatta chiarezza. Gli analisti dihanno invece auspicato che il nuovo Ad Gubitosi adotti un piano più ambizioso di quello stilato da Amos Genish (Vivendi) per lo scorporo della rete, eventualmente prevedendo anche la vendita della partecipazione in NetCom. Ed anche gli analisti dipuntano su uno scorporo "più radicale" e sul cash riveniente dalle cessioni di asset.