Piazza Affari si conferma brillante al giro di boa

A2A

(Teleborsa) -, che arriva a metà giornata ben allineata con la performance delle altre Borse europee. La delusione dell'indice IFO non è riuscita a deteriorare l'euforia dei mercati, costruita sulle rassicurazioni arrivate dalla BCE e sulla speranza di un vicino accordo USA-Cina sul commercio L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,39%. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +248 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,66%.vola, con una marcata risalita dell'1,60%, moderata la performance di, che registra una plusvalenza dello 0,21%, tonica la borsa di, che mostra un incremento dell'1,10%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,87%, a 19.735 punti. Restano in luce sul listino milanese i comparti(+3,64%),(+2,54%) e(+2,27%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,70%) ed(+3,45%), quest'ultima ancora sulla scia dei risultati ed in linea con la'andamento brillante dei tech europei. Oggi Credit Suiss e Equita hanno tagliato i rispettivi TP a 17,2 e 18 euro, mentre Deutsche bank l'ha alzato a 18 euro.Corre anche(+3,37%) che ha annunciato una revisione del sistema di calcolo dlele commissioni.Molto bene(+2,33%).La peggiore performance resta quella di, che cede l'1,34%.