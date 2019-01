Starbucks, i conti trimestrali battono le attese

Starbucks

(Teleborsa) - Ricavi record pernel primo trimestre dell'anno. La catena americana di caffetterie ha messo a segno un giro d'affari pari a 6,6 miliardi di dollari, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Battute le attese degli analisti che erano per 6,49 miliardi di dollari.L'si è attestato a 761 milioni di dollari, 61 centesimi per azione, mostrandosi in calo rispetto ai 2,25 miliardi, 1,57 dollari per azione, di un anno fa.dei ricavi nell'esercizio intero tra il 5% e il 7% e l'utile per azione pro forma tra i 2,68 e i 2,73 dollari ad azione., presidente e Amministratore Delegato di Starbucks, ha dichiarato che la società "è sulla strada giusta per raggiungere i target annuali".