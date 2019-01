Siemens-Alstom, nuove proposte per scongiurare il NO a fusione

(Teleborsa) - La fusione Siemens-Alstom a rischio bocciatura. Per scongiurare un NO della Commissione europea,avrebberoproposte, così da potertra le loro. La decisione della Commissione sarà comunicata il 18 febbraio., ricevendo tuttavia ’altolà della Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.Sebbene secondo Alstom il "pacchetto" aiuti a conservare il valore economico ed industriale dell’accordo, non è scontato che la Commissione Ue per la Concorrenza accordi il via libera all’operazione.Dallo scorso luglio, infatti, Magrethe Vestager ha accuratamente posto sotto la lente d’ingrandimento ilUn sodalizio, che secondo laCommissaria, potrebbe invece