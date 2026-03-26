Francoforte: scambi negativi per Siemens Energy

(Teleborsa) - Pressione sul leader delle energie rinnovabili , che tratta con una perdita del 3,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Siemens Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 154,6 Euro e primo supporto individuato a 151,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 157,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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