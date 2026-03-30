Francoforte: andamento negativo per Siemens Energy
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che mostra un decremento del 2,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Siemens Energy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 140 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 143,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 138,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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