Francoforte: senza freni Siemens Energy
(Teleborsa) - Protagonista il leader delle energie rinnovabili, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Siemens Energy si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 160,2 Euro. Supporto stimato a 156,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 163,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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