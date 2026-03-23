Francoforte: movimento negativo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Rosso per il leader delle energie rinnovabili , che sta segnando un calo del 2,66%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Siemens Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 134,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 138,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 132,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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