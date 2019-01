TIM, Vivendi prepara un blitz contro il fondo Elliott

Vivendi

Telecom Italia

(Teleborsa) - In attesa dell'assemblea degli azionisti del prossimo 29 marzo, i francesi di, maggiore azionista di TIM con il 24% del capitale, tentano di convincere gli azionisti di riprendere il controllo sulla compagnia telefonica italiana.In un lungo articolo dedicato al risiko , il giornale francese Les Echos scrive dell'intenzione di Vivendi di inviare a breve alla Consob una lettera per denunciare il fatto che il fondo americano Elliot avrebbe interesse a ridurre il prezzo delle azioni di"In piena ondata anti-francese in Italia, Vivendi vuole convincere gli azionisti, durante l'assemblea generale del 29 marzo, di riprendere il controllo" su Telecom Italia - scrive Les Echos - citando un portavoce del gruppo francese secondo cui "le promesse di Elliott sono delle fake news, come lo dimostra il calo del titolo del 45% dal 4 maggio".Il 29 marzo l'assemblea dei soci è chiamata ad esaminare la proposta di Vivendi di revoca di cinque consiglieri (Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti) supportati dal fondo Elliott, oltre al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e alla relazione sulla remunerazione.