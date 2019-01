Acri, Profumo: "deciderà assemblea se sarò Presidente"

(Teleborsa) - "E' una presidenza che sta nelle cose ed era sul tavolo già otto mesi fa, smettetela di parlare di baratto.Così si pronuncia Giuseppe Guzzetti, il presidente di Acri dal 2000, dopo aver dato l'endorsement al numero uno della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo."Non è in ballo uno scambio con la presidenza di Intesa Sanpaolo ma è naturale che andando via la Fondazione Cariplo arrivi la Compagnia di San Paolo", ha poi concluso l'esponente di spicco dell'Associazione che rappresenta le fondazioni e le casse di risparmio di origine bancaria in Italia, a margine della presentazione delle linee guida della Compagnia a Torino.Al contempo, Francesco Profumo, dopo aver appreso come secondo Guzzetti fosse "naturale" il passaggio di testimone della carica verso la sua persona, nonostante il piacere," Aspettiamo il 22 maggio e vedremo. Ci sono. 155 appartenenti all'Acri di cui 88 sono fondazioni e casse di risparmio., ne ho fatte tante nella mia vita".