Wall Street cauta guarda alle trimestrali

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street il giorno dopo che il, nel discorso sullo stato dell'unione , non ha dato spunti di rilievo sulla. La prossima settimana è atteso comunque un, con il rappresentante per il commercio USA Robert Lighthizer e il segretario del Tesoro Steven Mnuchin in visita a Pechino.Più chiari, invece, i segnali inviati sulla questione " shutdown ". Alla scadenza del 15 febbraio, senza un accordo complessivo sulla sicurezza al confine col Messico, il rischio è quello di un nuovo shutdown che significherebbe una. Il Tycoon ha ricordato al Congresso che ha solo 10 giorni per trovare un accordo per finanziare il muro al confine con il Messico prima che riparta lo shutdown.Tornando a Wall Street, il mercato fatica a trovare una direzione tra le indicazioni provenienti dalle trimestrali e gli ulteriori segnali di rallentamento dell’economia europea dopo i dati deludenti sugli ordini all'industria in Germania. Walt Disney e Snap hanno annunciato conti superiori alle aspettative . Numeri oltre attese anche per General Motors, mentre Spotify ha deluso con i ricavi.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.382,15 punti; sulla stessa linea, lo, che rimane a 2.735,15 punti. Sulla parità il(+0,08%), come l'S&P 100 (+0,05%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,60%) e(-0,54%).Tra i(+0,92%) e(+0,82%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,69%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.Tra i(+10,66%),(+7,26%),(+3,40%) e(+3,24%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,36%.