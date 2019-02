Banca Montepaschi torna in utile nel 2018

Banca MPS

(Teleborsa) - Il 2018 sarà ricordato come, che chiude l'esercizio con undi euro, dopo aver scontato oneri da ristrutturazione per 202 milioni di euro e contributi a Fondi di sistema per 131 milioni. Questo risultato fra l'altro si confronta con unaNel 2018 il Gruppo ha realizzatoi pari a 3.288 milioni di euro, inrispetto all'anno precedente. Ildel 2018 è risultato pari a 1.743 milioni di euro,rispetto allo stesso periodo del 2017. Leal 31 dicembre 2018, pari a 1.523 milioni di euro, registrano unPertanto, ildel Gruppo risulta pari a(1.483 milioni di euro quello relativo al 31 dicembre 2017). Tuttavia, le minori rettifiche di valore (625 milioni di euro) rispetto all'anno precedente hanno portato ad unpositivo per circa 312 milioni di euro (valore negativo pari a 3.934 milioni di euro registrato nello stesso periodo dell’anno precedente).di euro nel corso del 2018, per effetto delle cessioni di sofferenze (27 miliardi di euro) e della riduzione delle inadempienze probabili (2,3 miliardi di euro).A livello patrimoniale, il(+370 punti base rispetto allo SREP 2019 ed in miglioramento dal 12,5% di settembre).Le azioni Banca MPS oggi sono in rialzo in Borsa dove vantano un guadagno prossimo all'1%.