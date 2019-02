Bruxelles taglia le stime di crescita dell'Italia. Giudizio più severo di quello del FMI

(Teleborsa) - A un mese dall'inizio arriva la prima doccia fredda per i conti pubblici italiani. In seguito ai dati negativi dell'ultimo trimestre 2018, e dopo aver studiato a fondo gli effetti della manovra,, ha effettuato unrelegando il nostro Paese all'ultimo posto della classifica., considerevolmente meno di quanto anticipato" nelleha stimato la Commissione Ue descrivendo un'attività economica "anemica" nella prima metà dell'anno. Un dato molto distante dall'1% previsto dal Governo. Alla base della revisione più ampia in Ue vi è "un rallentamento peggiore del previsto nel 2018, incertezza di policy globale e domestica e a una prospettiva degli investimenti molto meno favorevole". La stima del PIL 2018 è 1%, nel 2020 0,8% e per l'Uele prospettive di crescita italiane "sono soggette ad elevata incertezza".Meno drastiche le stime delche, dopo il +1% del 2018,ma lancia l'allarme sul rischio "contagio" in caso di stress. Il Fondo ha, inoltre, espressosostenendo che ilrischia "di essere un disincentivo al lavoro", edi "aumentare i costi pensionistici". Pur riconoscendo che l'attuale esecutivo ha "ereditato problemi difficili e di vecchia data", il FMI si dice allo stesso tempo preoccupato "che la strategia del governo non sia all'altezza delle ampie riforme necessarie all'Italia". Per il FMI servirebbero, infatti, riforme strutturali per aumentare la produttività e sbloccare il potenziale perché l'unica strada duratura per migliorare i risultati economici è quella che prevede"un più alto potenziale di crescita, e non gli stimoli di bilancio o il rovesciamento delle riforme". Il Fondo ha affermato che le scelte degli attuali politici al potere "rischiano di lasciare l'Italia vulnerabile a una nuova perdita di fiducia del mercato anche in assenza di ulteriori shock". Shock che se, invece, si dovessero verificare potrebbero portare l'economia italiana a "spingere i mercati globali in territori inesplorati". Altro problema centrale per il FMI ilche. Per quest'anno il Fondo vede un, vicino allo 2,04% stimato dal Governo mentreallineandosi alla revisione al ribasso delle stime sull'Italia prevede, invece, unNel trimestre in corso, per l'UPB, l'attività risulterebbe "ancora debole", tanto da far registrare un PIL "stagnante o debolmente negativo", che si riprenderà nei trimestri successivi grazie alla spinta delle misure espansive. Sull'anno il PIL, stima l'Authority, si fermerà comunque a 0,4%, mentre. Ma sulle previsioni, precisa l'UPB, "pesano rischi al ribasso".Ora si attendono leche ha già fatto sapere di essere orientato negativamente unendosi al coro delle istituzioni nazionali e internazionali che tagliano la crescita italiana per il 2019. Già a novembre l'OCSE aveva rivisto le stime allo 0,9% dall'1,1% di due mesi prima, la crescita più bassa fra i 30 membri ad esclusione di Argentina e Turchia. Con tutta probabilità