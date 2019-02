Milano brilla insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tecnologia

materie prime

beni per la casa

Pirelli

STMicroelectronics

Brembo

Juventus

Prysmian

BPER

Banca MPS

Banca Ifis

Falck Renewables

Tod's

Gima TT

Mutuionline

RCS

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee dopo l' accordo di principio sullo shutdown in America. A sostenere i mercati ha contribuito anche l'euforia per un probabile accordo USA-Cina sul commercio, sulla scia delle ultime dichiarazioni del presidente americanoL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,38%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,91%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +273 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,86%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,24%, composta, che cresce di un modesto +0,3% mentreavanza dell'1,14%.(+3,39%),(+2,05%) e(+1,40%) in buona luce sul listino milanese.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,06% sull'exploit di Michelin dopo i conti Svettache segna un importante progresso del 3,70%.Vola, con una marcata risalita del 3,16%.Brilla, con un forte incremento (+2,22%): arriva il calciatore Ramsey I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,88% sul rischio di una multa in Brasile Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,64%.di Milano,(+9,36%),(+7,80%) dopo la diffusione dei risultati 2018 (+4,14%) e(+2,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,46%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,97%.