Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 25.543,27 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.753,03 punti. Pressoché invariato il(+0,02%); in frazionale progresso lo(+0,25%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,29%),(+0,63%) e(+0,62%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,54%),(+1,49%),(+1,09%) e(+1,04%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,96%),(+3,59%),(+3,24%) e(+3,17%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.