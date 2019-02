Pepsico torna in utile nel trimestre, debole l'outlook

Pepsico

(Teleborsa) - Il colosso statunitense delle bibiteha chiuso il quarto trimestre con un utile di 6,85 miliardi di dollari, pari a 4,83 dollari per azione, rispetto ad una perdita di 710 milioni (50 centesimi per azione) riportata nello stesso trimestre di un anno fa. Escludendo le voci non ricorrenti, l'utile adjusted per azione è stato pari a 1,49 dollari in linea con le stime di consensus.si sono attestati a 19,5 miliardi in linea con le aspettative degli analisti., la multinazionale con sede a Purchase prevede unmentre il mercato stima una crescita del 3,4%.