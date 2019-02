IEG, inaugurata alla Fiera di Rimini Beer Attraction

(Teleborsa) -) gioca d’anticipo e risponde con una proposta espositiva per il 2020 che darà vita a “The eating out experience show”.L'annuncio è stato dato oggi, 16 febbraio 2019, dall'Amministratore delegato di IEG,, durante l’inaugurazione della quinta edizione , la manifestazione dedicata a birre artigianali e speciali, che si tiene alla fiera di Rimini fino a martedì assieme a Food Attraction, dedicato al foodservice e ai nuovi format di ristorazione, BBTech Expo , fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande e a International Horeca Meeting, l'evento del fuoricasa di Italgrob, Federazione Italiana Distributori Horeca."La manifestazione – ha introdotto Ravanelli – è cresciuta tanto da passare da 7 a 10 padiglioni, una crescita ancora più importante se si pensa a quanto più fitti siano gli stand e a quanti brand prestigiosi si sono aggiunti. Un successo ottenuto grazie anche ai partner, che voglio qui ringraziare: Unionbirrai, FIC Federazione Italiana Cuochi, CAST Alimenti, Italgrob e Agenzia ICE, senza i quali non avremmo potuto ottenere simili risulta".