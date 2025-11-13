IEG, Peraboni: crescita solida e sostenuta, allungheremo l'orizzonte temporale di piano

(Teleborsa) - "L'andamento dei primi nove mesi dell'anno evidenzia una crescita solida e sostenuta, che conferma la capacità del Gruppo di creare valore anche in un contesto caratterizzato dall'assenza di alcuni eventi biennali
. Nonostante il 2025 sia infatti un anno "dispari", IEG ha continuato a registrare risultati positivi, grazie a una crescita organica in grado di compensare pienamente l'effetto della biennalità e a un portafoglio di manifestazioni sempre più riconosciuto e competitivo". Lo ha detto l'amministratore delegato
del Gruppo IEG
, Corrado Arturo Peraboni
, commentando i risultati al 30 settembre 2025
.
"In questo quadro, il terzo trimestre ha confermato la qualità e la forza delle nostre principali manifestazioni
- ha spiegato - Vicenzaoro ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo di riferimento internazionale per il mondo della gioielleria, rafforzando il posizionamento del brand e la sua capacità di attrarre operatori e buyer da tutto il mondo. Parallelamente, la prima edizione di IBF - Italian Bike Festival sotto la gestione IEG ha rappresentato un importante successo e un esempio concreto di come il Gruppo sappia valorizzare nuove acquisizioni, creando sinergie e ampliando la propria presenza in settori in forte evoluzione come quello sportivo e outdoor".
"La crescita del Gruppo si è riflessa anche sul piano internazionale
, dove SIJE - Singapore International Jewelry Expo e SIGEP Asia hanno confermato l'efficacia dei nostri format e la solidità del percorso di internazionalizzazione avviato negli ultimi anni".
"Nei prossimi mesi procederemo all'aggiornamento del Piano Strategico, con l'obiettivo di allungare l'orizzonte temporale di piano
, mantenendo la coerenza con le linee strategiche di fondo che guidano la crescita del Gruppo e ne sostengono l'evoluzione a livello globale", ha concluso.