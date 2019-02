Bologna, Draghi: è l'UE che difende la sovranità degli stati membri

(Teleborsa) -

Sotto diversi punti di vista, l’Unione europea restituisce agli stati membri la sovranità nazionale che altrimenti avrebbero perso. Lo ha detto il Presidente di BCE Mario Draghi nell’Aula Magna dell’Università di Bologna dove ha ricevuto la Laurea honoris causa in Giurisprudenza.



Per il numero uno di Banca Centrale Europea, sebbene i cittadini dell'Unione apprezzino l’evoluzione economica generata dall’UE anche rispetto all’introduzione dell’euro, la sovranità nazionale viene oggigiorno minacciata dalla contrazione della fiducia nei confronti di tutte le istituzioni pubbliche, che nel caso dei parlamenti nazionali tocca appena il 35%. Per ottenere risultati, spiega il Presidente BCE, occorre "una cooperazione talvolta politicamente difficile da conseguire o da spiegare".



"In un mondo globalizzato tutti i paesi per essere sovrani devono cooperare - ha spiegato Draghi all'Ateneo bolognese - e ciò è ancor più necessario per i Paesi appartenenti all'Unione europea. La cooperazione, proteggendo gli Stati nazionali dalle pressioni esterne, rende più efficaci le sue politiche interne".

Un monito, questo lanciato da Draghi, ribadito anche per l’appartenenza alla moneta unica, poiché, come ha osservato, tra le sfide future dell’UE c'è anche quella di "rispondere alla percezione che manchi di equità: tra paesi e classi sociali".