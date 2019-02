Fintech: l'Intelligenza Artificiale è già operativa nelle banche italiane

(Teleborsa) - L’(IA) è già una realtà nelle banche operanti in Italia. Lo afferma, confermando che quasi il 90% delle realtà che hanno partecipato ad una prima indagine messa a punto dal centro di ricerche ABI Lab, ha attivato o sta attivando un progetto sull’Intelligenza artificiale tra iniziative allo studio, in fase pilota o in produzione. Alla ricerca hanno partecipato 22 realtà tra banche e gruppi bancari, oltre a quattro tra i principali fornitori esterni interbancari, rappresentativi in termini diDall'indagine emerge che l'Intelligenza artificiale sta avendo, dunque, un impatto pervasivo e significativo per le banche italiane. Per quanto concerne il cliente, gli ambiti di processo su cui si sta lavorando maggiormente riguardano:(73% dei rispondenti),(65%).Per quanto riguarda il sostegno ai processi interni alla banca, tra gli ambiti di possibile applicazione c'è il mondo del trasferimento di conoscenza, il cosiddettoIl riferimento è all’help desk interno, al knowledge management interno, ai servizi intranet. Su tutto questo sta lavorando il 35% dei partecipanti.Anche il tema dell’analisi del merito diil credit scoring, è un’area di particolare attenzione, su cui sono attive iniziative nel