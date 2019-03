Wall Street apre in forte rialzo con dati e trattative commercio

Dow Jones

(Teleborsa) -, malgrado i deludenti risultati del summit tra il presidente Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. A sostenere il mercato concorronodegli analisti e le previsioni positive sulleSulla scia dei listini europei e asiatici, anche quelli a stelle e strisce aprono la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.112,77 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata martedì scorso. Stesso trend per loche guadagna lo 0,74% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.805,22 punti. Leggermente negativo il(-0,27%); in denaro lo(+0,74%).Spiccano nell'S&P 500 i comparti(+0,92%),(+0,86%) e(+0,78%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,56%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,81%),(+1,17%),(+1,17%) e(+1,12%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -0,81%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Tra idel Nasdaq 100,(+3,23%),(+2,97%),(+2,84%) e(+2,44%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,70%.Crolla, con una flessione del 3,40%, rimane senza slancio, che negozia con un +0,02% e scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.