Brexit, countdown al via: marzo mese decisivo

(Teleborsa) -Un interrogativo al quale si tenta, invano, di rispondere ormai da mesi. Laè ancora une siamo ufficialmente entrati nel mese che segna la data ufficiale del Leave, fissata ad oggi, aldunque,Al momento, però, ancora non è dato sapere cosa ne sarà de- Si comincia ilo con il voto più prevedibile. In quell’occasione,chiederà ai parlamentari di esprimersi sui contenuti dell’accordo siglato con i partner europei lo scorso 25 novembre e, da allora,a più riprese dopo vari flop alla Camera dei Comuni. Nel caso di un –del Parlamento si arriverebbe alla Brexit il 29 marzo, rispettando le tempistiche fissate in origine. Nel caso di un no e dunque dell’ennesimo niente di fatto, scenario questo molto più probabile, slitterebbe al voto del giorno successivo.May testerà il parere del Parlamento sull’ormai celebre ipotesi:una rottura dalla Ue senza accordi diplomatici, equivalente a una cesura totale dei vari legami giuridici, commerciali e politici fra i due blocchi. Lo scenario di una Brexit hard sarebbe di certo la situazione più sfavorevole, come la Premier ha più volte ribadito e, almeno su questo, il Parlamento sembra essere dalla sua parte.A questo punto, senza un accordo, ma volendo comunque scongiurare il no-deal, si arriva al. Resterebbe sul piatto una sola strada:fissato al 29 marzo 2019. May ha provato fino all’ultimo ad allontanare l’ipotesi dello slittamento ma le ore passano e l’ipotesi prende quota sia a- Fin qui, tutto bene (si fa per dire). A far da sfondo però c'è un appuntamento importante, le Elezioni Europee del prossimo. Ed ecco che c'è da fare i conti con un nuovo paradosso: in caso di rinvio della Brexit oltre la sua data di avvio ufficiale,del 2019. L'ultimaa mettere il timbro ad anni di negoziati e diversi testacoda del processo di divorzio, mentre torna addirittura in ballo lo scenario di un secondo referendum dopo quello delLa May, parlando dell'ipotesi rinvio, ha precisato che sarebbeNon secondario, dunque, capire quanto breve:nel caso di un divorzio entro al 22 maggio, la vigilia delle elezioni per il Parlamento, pericolo scampato:l’uscita prima del voto annullerebbe in automatico l’ipotesi di tornare alle urne. Se il rinvio fosse di tre mesi, dunque posticipata al, la questione invece inizierebbe a farsi un tantino più scivolosa. Insomma, c'è da aspettarsi l'ennesimoin vista in una vicenda che ne ha regalati già tanti.Sembra proprio chenon facciano eccezione.