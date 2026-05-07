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Germania, ordini industria in crescita più delle attese a marzo

Economia, Macroeconomia, Industria
Germania, ordini industria in crescita più delle attese a marzo
(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di marzo. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi del 5% su base mensile dopo il +1,4% registrato il mese precedente (dato rivisto da +0,9%).

Le attese degli analisti erano per un incremento dell'1%.

Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano ora in crescita del 6,3% contro il +3,5% segnalano il mese precedente.

Nel dettaglio, gli ordini domestici sono saliti del 4%, mentre quelli esteri hanno registrato un aumento del 5,6% (quelli dall'Eurozona sono cresciuti del 10,1% e quelli dai Paesi terzi sono saliti del 2,7%).
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