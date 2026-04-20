Acciaio, a marzo produzione +0,2% su base annua e +1,5% su I trimestre 2025

(Teleborsa) - A marzo la produzione nazionale di acciaio, pari a 2,1 milioni di tonnellate, è aumentata dello 0,2% su marzo 2025. Un tasso in rallentamento rispetto al +2,6% di febbraio e al +1,8% di gennaio. Nel primo trimestre dell'anno, i volumi produttivi, attestati a 5,6 M.t., hanno cumulato una crescita dell'1,5% sullo stesso periodo del 2025. Questi i dati diffusi da Federacciai.



Anche nell'ultimo mese si conferma il diverso andamento tra le due famiglie di laminati a caldo. Lunghi: a marzo, con 1,3 M.t., hanno segnato un incremento dell'8,6% su marzo 2025, portando la produzione del comparto nel primo trimestre a 3,4 M.t., in crescita dell'8,5% nel confronto tendenziale. Piani: nell'ultimo mese, fermi a 818 mila t., hanno registrato un calo del 10,3% su base annua, consolidando dall'inizio dell'anno, con 2,3 M.t., una contrazione del 6,7% sul primo trimestre del 2025.







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