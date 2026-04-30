USA, redditi personali salgono più delle attese a marzo. Spese senza sorprese

(Teleborsa) - Sopra le attese la viariazione dei redditi, mentre non sorprendono le spese, delle famiglie americane a marzo 2026. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,9% a marzo dopo il +0,6% registrato nel mese precedente, risultando uguale alle attese degli analisti.



I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,6%, contro stime del mercato che indicavano un aumento dello 0,3% e rispetto al dato invariato del mese precedente.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione dello 0,3% su mese (in linea con le stime degli analisti e dopo il +0,4% del mese precedente) e del 3,2% su anno, in linea con il consensus e rispetto al +3% precedente.

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