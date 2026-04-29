USA, ordini beni durevoli sopra attese a marzo

(Teleborsa) - Attesi in crescita e più del previsto gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di marzo. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una salita dello 0,8% su base mensile dopo il -1,2% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un incremento dello 0,4%.



Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,9%, rispetto al +1,2% del mese precedente e rispetto al +0,4% atteso.



Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono cresciuti del 3,3%, dopo il +1,6% precedente.

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