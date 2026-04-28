Spagna, vendite al dettaglio marzo accelerano al +4,1% su anno
(Teleborsa) - Accelera il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di marzo 2026. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita del 4,1% su base annua (dato destagionalizzato), dopo il +2,3% riportato a febbraio.
Su base mensile si registra un incremento dell'1,2%. La serie grezza (non destagionalizzata) registra un incremento pari al 3,7% su base annuale e del 12% su mese.
(Foto: Hanson Lu on Unsplash)
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