Banca Carige

Credem

(Teleborsa) - Nessuna offerta presentata per. Lo precisa con una notache "in relazione alla pubblicazione di notizie stampa relative a ipotetiche operazioni straordinarie con Carige,sia di aver presentato offerte di qualsiasi natura, sia di avere alcun genere di valutazione in corso, come peraltro già ribadito in precedenza dal Gruppo".